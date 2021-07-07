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برهم صالح يحذر من بقايا "داعش"

برهم صالح يحذر من بقايا
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على ضرورة غلق الثغرات الأمنية محذرا من بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

العالم - العراق

وقال صالح في بيان، إن الأخير "استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني ومنظمات المجتمع المدني في منطقة مخمور، لبحث الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة ومتطلبات أهلها وبعض المسائل التي تواجههم، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعايش بين كل المكونات في المنطقة، والتكاتف لمواجهة التحديات الأمنية وخطر الإرهاب".

وأكّد صالح، "أهمية الحذر وأخذ الحيطة من بقايا "داعش" الإرهابي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة غلق الثغرات، إلى جانب حل المسائل التي تواجه أهل المنطقة الخدمية من توفير المياه والكهرباء، ومتابعة ملف النازحين، مؤكداً دعمه لحسم هذه المسائل وتأمين ظروف أمنية ومعيشية آمنة ومستقرة لأهلها".

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