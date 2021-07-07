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"منظمة شنغهاي" ستبحث الوضع فى أفغانستان

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال بختيار حكيموف مبعوث الرئيس الروسي الخاص لمنظمة شنغهاي للتعاون، إن وزراء خارجية الدول الاعضاء في المنظمة، سيبحثون الوضع فى أفغانستان خلال 13 و 14 يوليو.

العالم- أسيا الوسطى

وذكر حكيموف، الذي يشغل أيضا منصب سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، أن الوزراء سيتبنون في نهاية اللقاء بيانا مشتركا حول الوضع في أفغانستان.

وأضاف حكيموف: "من الواضح أنه مع الأخذ بالاعتبار الوضع الحالي في أفغانستان، يجب أولا وقبل كل شيء النظر في كيفية تطور الأحداث في هذا البلد. وستجري المناقشات ضمن مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك سيتم عقد لقاء منفصل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وأفغانستان على شكل مجموعة الاتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان. وفي ختام كل ذلك، نخطط لاعتماد بيان حول الوضع في أفغانستان".

وأضاف السفير، أن الوزراء سيركزون أيضا على التحضير للقمة القادمة لمنظمة شنغهاي للتعاون. وأوضح الدبلوماسي الروسي: "سيتعين على الوزراء النظر في جدول أعمال كبير، يتعلق بشكل أساسي باجتماع قادة دول المنظمة. الحديث يدور عن قائمة الوثائق التي من المفترض تقديمها إلى القادة للنظر فيها".

وستعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بشكل شخصي، في مدينة دوشانبيه يومي 16 و 17 سبتمبر.

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