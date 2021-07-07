السلطات السورية تحذر من استخدام تطبيق ذكي وتدعو المواطنين لحذفه

العالم-العالم الرقمي

ونقلت وكالة الأنباء السوريا "سانا" عن الهيئة تحذيرها لجميع المستخدمين من خطورة تطبيق "اللمسة الذكية"، معللة ذلك بأنه يحتوي على برمجية خبيثة تشكل خطراً على بياناتهم وخصوصيتهم.

وذكر تحذير الهيئة أنه بمجرد تثبيت التطبيق يقوم بتحميل برمجيات خبيثة من نوع "تروجين" ما يشكل خطرا على بيانات وخصوصية المستخدمين.

ودعت الهيئة في بيانها جميع المستخدمين إلى إزالة التطبيق فورا من أجهزتهم، وإجراء مسح للجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة، مشيرة إلى أنها "قامت بمخاطبة الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية"، بحسب البيان.

في سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية تركية عن تقدم منصة "تليغرام" الروسية وتعزيز موقعها بعد انتهاك المنصات الأخرى لخصوصيات الأفراد والمستخدمين.

ونشر موقع صحيفة "dikgazete" التركية تقريرا للكاتب ايلبر فاهصي سيل بعنوان "من هو المسؤول عن وسائل الإعلام العالمية؟" قائلا إن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة باتت تتحكم بوسائل الإعلام وطرق نشرها على كل حساب.

وجاء في التقرير، أن تطبيق "واتسآب" الذي حقق نجاحا باهرا في العالم بدأ باعتماد سياسة خصوصية جديدة بحق المستخدمين الذين اعتبروا أنها تخالف مبدأ الحرية الفردية، وبالتالي انتقل الكثير من رواد التواصل إلى منصات أكثر موثوقية وأبرزها منصة "تليغرام"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الكثير من رؤساء حكومات ودول بدأوا باستخدام هذه المنصة بدلا عن المنصات الأمريكية الأخرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" وغيرها.