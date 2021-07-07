بايدن يجمد "صندوق أبراهام" لدعم التطبيع الاقتصادي

العالم- الأميركيتان

ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإسرائيلية قولها إنّ إدارة بايدن جمدت عمل الصندوق الذي كان يفترض أن يعتمد على استثمارات توفرها الولايات المتحدة، و"إسرائيل"، والإمارات، ودول عربية أخرى، والذي كان يفترض أن يصل رأس ماله إلى 3 مليارات دولار.

وأضافت المصادر أنّ الصندوق قد أقرّ بالفعل تدشين عشرة مشاريع اقتصادية تكون تل أبيب ودول عربية أطرافاً فيها، إلا أنّ تنفيذ هذه المشاريع لم يتم بعد انتخاب بايدن، الذي جمدت إدارته العمل بالصندوق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في أعقاب فوز بايدن استقال مدير الصندوق آرييه لايتستون، الذي عينه ترامب، في حين أنّ الإدارة الجديدة لم تعين خلفا له.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت دعمها لاتفاقات التطبيع، إلا أنها في المقابل لا تبدي حماسة لتخصيص موازنات مالية لدعمها.