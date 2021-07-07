شاهد..تفاصيل الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد غرب العراق

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم التحالف الاميركي في العراق وسورية الكولونيل واين ماروتو، أكد في تغريدة على تويتر إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لهجوم بأربعة عشر صاروخا، ادت لوقوع أصابتين طفيفتين، موضحا أنه يتم "تقييم الاضرار".



"لواء ثأر المهندس" أعلن تبنيه للعملية موضحا في بيان أن مجاهديه استطاعوا اصابة أهدافهم بدقة عالية داخل قاعدة عين الاسد، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من القاعدة المستهدفة.

خلية الاعلام الأمني العراقي اعلنت من جهتها ان شاحنة في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، أطلقت اربعة عشر صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة، فيما انفجرت بقية الصواريخ التي كانت متبقية بداخلها.





الهجوم يأتي غداة تعرض مطار أربيل الدولي الذي تقع على مقربة منه القنصلية الأميركية في عاصمة منطقة كردستان العراق، لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة دون أن يسفر عن خسائر.

وتتعرض القاعدة، التي تستضيف جنودا أميركيين، إلى هجمات متكررة كان اخرها هجوم بثلاثة صواريخ يوم الاثنين، بعدها بساعات واجهت السفارة الأميركية في بغداد تهديدا بطائرة مسيرة مفخخة

ومنذ مطلع العام الحالي استهدف نحو 50 هجوما المصالح الأميركية في العراق، وسبعة من هذه الهجمات نفذت بطائرات مسيرة مفخخة.

وفي الجانب الاخر من الحدود في سورية، استهدفت قاعدة حقل العمر النفطية التي تشغلها قوات اميركية في دير الزور شرقي سورية، بطائرة مسيرة مفخخة في ثاني هجوم خلال اقل من اسبوع.

ودفع الهجوم الطيران الأميركي الى التحليق بشكل مكثف في أجواء ريف دير الزور، وسط استنفار كبير في صفوف الجنود الأميركيين داخل القاعدة الاميركية.

استهداف القواعد الامركية تاتي بعد ايام من تهديدات الرئيس الاميركي جو بايدن بان أي تعرض لقوات بلاده في العراق او سورية بغض النظر عن سقوط ضحايا سيواجه برد عنيف.



لكن يبدو ان استمرار استهداف المقاومة للقواعد الاميركية وفي مناطق مختلفة وواسعة تجعل من الصعب على الاميركيين تحديد الفاعل ناهيك عن دراسة الرد وتداعياته.

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