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شاهد..أطول قلعة رملية في العالم تدخل موسوعة غينيس

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

محطمة الرقم القياسي لموسوعة غينيس العالمية ومتفوقة على سابقتها ومثيلتها بنحو 3 أمتار، تم الكشف عن أطول قلعة رملية جديدة في العالم، تم تشييدها في بلدة بلوخوس شمال غرب الدنمارك، وبلغ ارتفاع القلعة اكثر من21 مترا، أما موضوع رسوماتها ونحوتها فكان حول جائحة كورونا.

العالم - خاص بالعالم

وأكد مصمم القلعة الهولندي ويلفريد ستيجر:"بدأنا بفيروس كورونا في الأعلى، وأعطيناه تاجا لأنه تاجي ولأنه تحكم بحياتنا في كل مكان وفرض اجراءاته وعزله وتباعدا اجتماعيا".

وأشار مدير مشروع القلعة جون أندرسن:" أنا مندهش اعمال النحت في الرمال هذا العام كانت مذهلة، إنه عمل فني جميل للغاية لم تره من قبل."

ومثل العديد من القلاع الرملية الكبيرة الأخرى فقد تم بناء هذه القلعة على شكل مثلث حتى لا تنهار، وتم تشييد هيكل خشبي حولها ليتمكن حوالي ثلاثين فنانا من نقش ونحت وتشكيل رسوماتهم في الرمال.

وفيما استخدم البناة ما يقرب من خمسة أطنان من الرمال تحتوي على نسبة عشرة بالمئة من الطين الذي يساعد على تماسك القصور الرملية تم وضع طبقة إضافية من الغراء والصمغ لجعلها تدوم خلال معظم فصل الشتاء وتجذب المزيد من الزوار.

وقال زائر بريان بيدرسن:"إنها أبعد من الجمال تبدو كقطعة معمارية من روما و شيء من العصور الوسطى ..أنها عمل فني يثير اعجابا كبيرا".

هذا وتم تسجيل قياسات القلعة ليتم ادخالها في الطبعة القادمة من موسوعة غينيس للكتاب، وكانت تحتفظ بالرقم القياسي في السابق قلعة رملية صنعت في ألمانيا في العام 2019 مسجلة طولا بلغ نحو 17مترا ونصف.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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