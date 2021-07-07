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هذا ما كشفه الهجوم على قاعدتي الحرير وعين الأسد في العراق

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

على وقع الصواريخ والطائرات المسيرة إستهدفت فصائل المقاومة الإسلامية بالعراق ليلة أمس قاعدة الحرير العسكرية بمطار أربيل، والتي تتخذها قوات أميركية قاعدة لتمركزها في شمال العراق، اعقبها هجوم آخر وصف بالإعنف على الجناح الأميركي في قاعدة عين الأسد، والرسائل أقل ماتوصف من المتابعين بالواضحة لإخراج قوات الإحتلال من البلاد.

العالم - مراسلون

وعلى الأرض بدت القوات الأميركية أكثر تخبطا في ردها على الرشقات الصاروخية في عين الأسد، والتي تجاوزت العشرين صاروخا حيث ردت قوات الإحتلال بقصف جامع وخمسة دور مدنية بناحية البغدادي بزعم أنها كانت قريبه من منصة إطلاق الصواريخ مايكشف مدى الخوف.

قوة ونوعية الهجومين الأخرين على قاعدة الحرير شمال العراق وقاعدة عين الأسد غرب البلاد، تكشف حجم التطور النوعي والتكتيكي في عمل فصائل المقاومة الإسلامية، التي حذرت قوات الإحتلال من البقاء طويلا على الأراضي العراقية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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