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اطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال وضعها في الثلاجة

اطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال وضعها في الثلاجة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

يوجد العديد من الأطعمة التي لا يجب وضعها وتخزينها في الثلاجة، لأنها يمكن أن تفقد العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، فضلاً عن تغير لونها ومذاقها، وتصبح ضارة وتتسبب في حدوث العديد من الآثار الجانبية على صحتنا دون وعي منا.

العالم-منوعات

فما هي الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية عند وضعها بالثلاجة؟

1- الخوخ: يفقد قيمته الغذائية حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف.

2- البطيخ: يسعى الكثير لوضع البطيخ في الثلاجة قبل تناوله، وذلك يرجع إلى طعمه المميز وهو بارد، ولكنه يفقد كل فوائده مجرد تبريده.

3- البطاطا: حيث يتغير مذاقها في البداية، ثم تتحول النشويات الموجودة بها إلى سكر، ثم تصبح عديمة اللون.

4- العسل: تجعله درجة الحرارة المنخفضة صلباً ومتكتلاً.

5- زيت الزيتون: يتغير لونه ويفقد طعمه ورائحته.

6- الفواكه المجففة: تتصلب ويتغير مذاقها.

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اطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال وضعها في الثلاجة