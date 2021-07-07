اطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال وضعها في الثلاجة

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فما هي الأطعمة التي تفقد قيمتها الغذائية عند وضعها بالثلاجة؟

1- الخوخ: يفقد قيمته الغذائية حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف.

2- البطيخ: يسعى الكثير لوضع البطيخ في الثلاجة قبل تناوله، وذلك يرجع إلى طعمه المميز وهو بارد، ولكنه يفقد كل فوائده مجرد تبريده.

3- البطاطا: حيث يتغير مذاقها في البداية، ثم تتحول النشويات الموجودة بها إلى سكر، ثم تصبح عديمة اللون.

4- العسل: تجعله درجة الحرارة المنخفضة صلباً ومتكتلاً.

5- زيت الزيتون: يتغير لونه ويفقد طعمه ورائحته.

6- الفواكه المجففة: تتصلب ويتغير مذاقها.