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الكشف عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال رئيس هايتي

الكشف عن تفاصيل جديدة في حادث اغتيال رئيس هايتي
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن المسلحين الذين هاجموا منزل الرئيس الهايتي جوفينيل مويس عرفوا عن أنفسهم بأنهم موظفون في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

العالم- الأميركيتان

وحسب الصحيفة، "صرخ أحد المهاجمين في مكبر صوت بالإنجليزية بلكنة أمريكية: على الجميع البقاء في أماكنهم، هذه عملية لإدارة مكافحة المخدرات".

وتابعت، أن "المهاجمين لم يكونوا تابعين بالفعل لإدارة مكافحة المخدرات"، فيما وصفهم مسؤول كبير في هايتي بـ"المرتزقة".

وتوفي الرئيس الهايتي جوفينيل مويس بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله مساء الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء الهايتي كلود جوزيف أن "المهاجمين تحدثوا مع بعضهم البعض باللغتين الإنجليزية والإسبانية".

هذا وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إدانته بأشد العبارات اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، داعيا إلى التهدئة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

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