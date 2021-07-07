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مراسل العالم: أعلنت رئاسة الجمهورية في الجزائر أعضاء الحكومة الجديدة بالإحتفاط على أغلب الوزراء عدا وزير العدل زغماتي الذي خلفه عبدالرشيد طبي

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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