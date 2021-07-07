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إعلان تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة... رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية

إعلان تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة... رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة أيمن عبد الرحمن، والتي شهدت تغييرات عديدة من بينها منصب وزير الخارجية.

العالم - الجزائرية

وشهدت تشكيلة الحكومة الجديدة، بحسب التلفزيون الجزائري، تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية، خلفا لصبري قدوم.

واحتفظ كلا من وزيري المالية أيمن عبد الرحمن والطاقة محمد عرقاب من الحكومة السابقة بمنصبيهما في تشكيلة الحكومة الجديدة.

​وتضمنت تشكيلة الحكومة تعيين كمال بلجود وزيرا للداخلية، وعبد الرشيد طبي وزيرا للعدل، والعيد دبيقة، وزيرا للمهاجرين، والطاقوي بن عتو زيان وزيرا للانتقال، ويوسف بلمهدي وزيرا للشؤون الدينية، وعبد الحكيم بلعايد وزيرا للتربية الوطنية، وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي.

وكان تبون قد عين عبد الحميد رئيسا للوزراء، وكلفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة.

​وشغل أيمن بن عبد الرحمن منصب وزير المالية، في 23 يونيو/ حزيران من العام الماضي، خلفا للوزير السابق عبد الرحمن راوية، وقبل ذلك كان محافظ بنك الجزائر من 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

هذا وينتظر أن يعقد المجلس الشعبي الوطني غدا الخميس جلسته العلنية الأولى بعد الانتخابات النيابية والتي ستشهد تأكيد عضوية النواب الجدد كما يقتضيه تقليد عمل المجلس، وأيضا انتخاب رئيس مجلس الشعب والذي يتنافس حوله كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم وأيضا الأحرار.

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