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أمنيَّة شبوة: أداوت الإمارات تخطط لنشر الفوضى واستهداف أمن المحافظة

أمنيَّة شبوة: أداوت الإمارات تخطط لنشر الفوضى واستهداف أمن المحافظة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة الأمنية التابعة لحكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي بمحافظة شبوة، اليوم الأربعاء، إفشال مخطط لقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات كانت تحاول من خلاله إشعال الصراع في المحافظة .

العالم- اليمن

وأوضحت اللجنة في بيان أن الانتقالي قام بتكديس عدد كبير من الأسلحة إلى المحافظة خلال الفترة الماضية، في محاولة منها لإشعال الأوضاع الأمنية.

وقالت اللجنة في بيان إنها وقفت "أمام المخطط الذي حاول من خلاله المجلس الانتقالي نشر الفوضى والعنف والخراب واستهداف حياة المواطنين وأمن واستقرار المحافظة عبر الدعوات العلنية لاستهداف مؤسسات الدولة ورجال الأمن تحت دعاوى زائفة إرضاء لرغبات قيادات مأزومة متجردة من الانتماء الوطني".

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية رصدت قيام قوات الانتقالي بتكديس الأسلحة بمختلف أنواعها، وبناء المتارس والتحصينات، إضافة للتحريض العلني على استهداف رجال الأمن والجيش ومؤسسات الدولة.

واعتبرت اللجنة أن "أحداث اليوم في محافظة شبوة تأتي في سياق الخطوات التي يمارسها المجلس الانتقالي للتنصل من اتفاق الرياض".

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