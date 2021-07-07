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رياض الشعيبي: كان خلافنا داخل الحركة سياسيا ولم تكن هناك أي نية لتعميقه بل استطعنا رفع الكثير من الإلتباسات من خلال الحوار

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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