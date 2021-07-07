خطيب زاده: على عكس مزاعم هذه الدول فإن لهذا المنتج استخدامات سلمية وطبية وإنسانية ولا يتعارض مع التزامات إيران

قناة العالم
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
خطيب زاده: لا ينبغي لأحد أن يتوقع من إيران أن تمتثل لتعهداتها في الإتفاق النووي من جانب واحد دون التزام الآخرين بتعهداتهم
خطيب زاده: لقد أكدنا مرارا أن إيران مستعدة لتعليق إجراءاتها التعويضية واستئناف التزاماتها في الإتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات الجائرة عن شعبها
خطيب زاده: في الوقت الذي تعتبر هذه الدول تصرفات إيران انتهاكًا للتعهدات في الاتفاق النووي فانها لم تتجاوز مرحلة الاقوال في التزاماتها
خطيب زاده: على عكس مزاعم هذه الدول فإن لهذا المنتج استخدامات سلمية وطبية وإنسانية ولا يتعارض مع التزامات إيران
خطيب زاده: قرار إيران هو للأغراض السلمية فقط وللاستخدام في مفاعل الأبحاث بطهران وتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك
متحدث الخارجية الايرانية يرد على بيان لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشان قرار إيران البدء بانتاج معدن اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
رياض الشعيبي: ندعو إلى اختيار وزراء سياسيين ينتمون للأحزاب التي تدعم رئيس الحكومة
رياض الشعيبي: المطلوب هو أن يتفق رئيس الحكومة مع الأحزاب الداعمة له بتقييم أداء وزرائه وأن يتخلى عن كل وزير يقصر في واجبه وتكليف غيرهم
رياض الشعيبي: رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ليس متفردا برأيه ولايُعرف عنه ذلك
رياض الشعيبي: الأستاذ راشد الغنوشي ليس ضد التجديد في مسار حركة النهضة ولايرفضه
خطيب زاده: على عكس مزاعم هذه الدول فإن لهذا المنتج استخدامات سلمية وطبية وإنسانية ولا يتعارض مع التزامات إيران
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
أزمة الكهرباء في العراق في عيون وسائل التواصل الاجتماعي
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩
الصحافة الايرانية
أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥
السعودية
الخلاف السعودي الاماراتي وتهديد التحالف
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧
خاص بالعالم- مراسلون
من ينقذ لبنان من خطر الانهيار؟ والمقاومة العراقية تواجه الوجود الاميركي
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥
انقلاب الصورة
رئيسي؛ كابوس اسرائيل وتحالف الحرب والتطبيع
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٦
مع الحدث
ابعاد استهداف قوات الاحتلال الامريكي في سوريا
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
خطيب زاده: قرار إيران هو للأغراض السلمية فقط وتم ابلاغ وكالة الطاقة الذرية بذلك
محافظ عدن يكشف توافق امريكا مع تنظيم القاعدة للقتال في البيضاء
محمود عباس يعزي برحيل أحمد جبريل
أمنيَّة شبوة: أداوت الإمارات تخطط لنشر الفوضى واستهداف أمن المحافظة
4 امراض خطيرة يدل عليها "البول العكر"
مؤتمر اتحاد الإعلاميين:
القضية الفلسطينية مركزية ونجرم كافة أنواع التطبيع مع "إسرائيل"
مقالات و تحليلات
أي "طالبان" حضرت اليوم إلى إيران ؟
عطوان: لهذا السبب انهار التحالف الاستراتيجي بين الإمارات والسعودية!
اتفاق الرياض مهدد بالإنهيار في ظل الخلافات بين حكومة هادي والإنتقالي
قوات هادي تستنجد بعناصر القاعدة لتحرير البيضاء
هل ستنقذ "القاعدة" السعودية من مستنقع مأرب؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.