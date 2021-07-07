رحيل أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

العالم - خاص بالعالم

أحمد جبريل هو من القيادات الفلسطينية القليلة التي تلقت تكوينا عسكريا أكاديميا.

إثر تخرجه في الكلية الحربية بمصر، التحق بسلاح الهندسة بالجيش السوري، لكونه حاصلا على الجنسية السورية، لكنه سرعان ما سرح منه عام1963.

أسس جبهة التحرير الفلسطينية عام الف وتسعمئة وتسعة وخمسين، قبل أن يندمج مع عدة تيارات قومية ويسارية ويؤسسوا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تولى قيادتها جورج حبش.

فيما تولى جبريل قيادة جناحها العسكري، غير أنه انفصل عن جبهة جورج حبش ليؤسس عام ثمانية وستين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة التي أصبحت تقوم بعمليات نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما برع تنظيمه في اختطاف الجنود الاحتلال الإسرائيليين ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الإسرائيلي، على غرار عملية الجليل التي بادل خلالها عام الف وتسعمئة وخمسة وثمانين ثلاثة جنود للاحتلال الإسرائيلي بألف ومئة وخمسين أسيرا فلسطينيا، منهم الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس.



وأكد القيادي احمد جبريل دائما على ضرورةِ التمسكِ بخيارِ المقاومة المسلحة في مواجهةِ الاحتلال الاسرائيلي، وكان رافضا لتطبيع بعض الدول العربية مع الكيان الاسرائيلي.

ودان المجازر التي يتعرض لها الشعبين اليمني والفلسطيني وكان مساندا بارزا لمحور المقاومة.

يُذكر أنّ ابن احمد جبريل (جهاد) استُشهد عام الفينِ واثنين في لبنان في انفجارٍ دبّرَه كيانُ الاحتلالِ الاسرائيلي.

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