حزب الله يعزي بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل

العالم-لبنان

وقال حزب الله، في بيان أصدره يوم الأربعاء، "لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقًا وحيدا للتحرير، ثابتا على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وروحيةٍ عالية وشجاعةً بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة".

واعتبر حزب الله أن "الشعب الفلسطيني فقد قامة عاليةً من قامات الشرف والفداء، وعزاؤنا ان امتنا وشعبنا الفلسطيني على خطاه في طريق التحرير والمقاومة والانتصار".