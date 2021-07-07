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حزب الله يعزي بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل

حزب الله يعزي بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

تقدم حزب الله بأحر العزاء وأصدق مشاعر المواساة الى الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائله المجاهدة وقيادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بوفاة القائد الفلسطيني الكبير والمجاهد المقاوم أحمد جبريل (أبو جهاد)، تغمده الله بواسع رحمته بعد حياة حافلة بالمقاومة والجهاد والفداء والتضحية على طريق فلسطين، مقدما ابنه الشهيد جهاد فداء لترابها الطاهر.

العالم-لبنان

وقال حزب الله، في بيان أصدره يوم الأربعاء، "لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقًا وحيدا للتحرير، ثابتا على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وروحيةٍ عالية وشجاعةً بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة".

واعتبر حزب الله أن "الشعب الفلسطيني فقد قامة عاليةً من قامات الشرف والفداء، وعزاؤنا ان امتنا وشعبنا الفلسطيني على خطاه في طريق التحرير والمقاومة والانتصار".

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