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بالفیديو... انفجار عنيف يهز دبي

الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

العالم-الامارات

وأفادت وسائل إعلام إماراتية بأن "الانفجار وقع في ميناء جبل علي بدبي".

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بالفیديو... انفجار عنيف يهز دبي

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