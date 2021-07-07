الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الهند.. استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة

الهند.. استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

استقال 12 وزيرا هنديا الأربعاء بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

العالم-اسيا والباسفيك

وتندرج الاستقالات ضمن تعديل وزاري كبير يجريه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عقب بلوغ عدد الإصابات بـ"كوفيد- 19" ذروة مأساوية، وقبل إجراء الانتخابات المحلية.

وتعرض وزير الصحة هارش فاردان لانتقادات خاصة عقب ارتفاع الإصابات في أبريل ومايو، مما عرض الخدمات الصحية لضغط كبير في العديد من المجالات مع نفاد الأسرّة والأكسجين والأدوية في المستشفيات.

وبين الوزراء الذين استقالوا وزيرا البيئة براكاش جافاديكار، والتربية راميش بوخريال نيشانك، كما قدم وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد استقالته.

روابط ذات صلة

سلالة 'دلتا' توسع تفشيها في مختلف أنحاء العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إطلاق دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد

الهند.. استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة

طهران: نخصّب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة لأغراض سلمية بحتة

بالفیديو... انفجار عنيف يهز دبي

حزب الله يعزي بوفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-07-2021