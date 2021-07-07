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إطلاق دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد

إطلاق دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية، اليوم الخميس، بأن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صافرات الإنذار وأنباء عن تفعيل منظومة C-RAM الدفاعية الجوية.

العالم-العراق

يتبع...

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إطلاق دوي صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد

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