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وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يعزي محور المقاومة برحيل الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة احمد جبريل

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

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