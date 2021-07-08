ألمانيا تحكم بالسجن 15 عاما على فلسطيني بتهمة إحياء يوم القدس العالمي

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وأبرم الحكم بعد رفض الطعن الذي تقدّم به محامي المصري، على أمل أن تعاد محاكمته في مقاطعة زاكسين آنهالت الشرقية في ألمانيا، بعدما صدر الحكم ضدّه بتاريخ 21 نيسان الفائت، إثر توقيفه في ألمانيا في 3 آذار الماضي.



وبحسب عائلة المصري الموجودة في لبنان، ضاعف القاضي الحكم من 9 سنوات إلى 15 سنة جراء رفض المصري الإقرار بالتهم الموجّهة إليه وصراخه وشتمه القاضي خلال المحاكمة.



وطالبت العائلة بتدخل الجهات الفلسطينية واللبنانية والحقوقية الدولية لإطلاق سراحه، علماً بأن للمصري، الذي يحمل الجنسيّتَين الألمانية والبريطانية، ابناً يقيم في ألمانيا ويبلغ من العمر 13 سنة وبحاجة إلى الرعاية.