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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت فجر اليوم بتفجير منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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