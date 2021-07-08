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أميركا تسحب قواتها من أفغانستان بسبب الفشل هناك + فيديو

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت الباحثة في الشؤون الاقليمية والدولية د.هدى رزق، ان السبب الرئيسي لسحب القوات الاميركية في افغانستان هو فشل السياسية الاميركية في هذا البلد، لذا لم يكن هناك حل امام بايدن سوى سحب قواته من افغانستان.

العالمخاص بالعالم

وقالت هدى رزق في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان السياسية الاميركية في افغانستان بائت بالفشل منذ 10 سنوات ولكن الولايات المتحدة لم تعترف بهذا الفشل.

واوضحت هدى رزق انه بعد خمس سنوات من الاحتلال الاميركي لافغانستان بدء الحديث عن المرأة في افغانستان وليس عن الانجازات السياسية الاميركية، وطرحت تساؤلا بأن اميركا هل اتت الى افغانستان لتحرير المرأة او لاسباب سياسية؟ لا سيما أن اميركا كانت تدعى بأنها أتت لضرب بن لادن فيما كان فارا الى باكستان في ذلك الوقت.

وبينت هدى رزق أن أميركا بسبب فشل سياستها في أفغانستان ذهبت إلى الشراكة في زراعة الأفيون في أفغانستان.

وأكدت هدى رزق أن الولايات المتحدة باتت اليوم في مأزق داخلى ودولي في أفغانستان ولابد أن تنسحب من أفغانستان لأن لديها مخططات في تلك المنطقة، وقالت إن سحب قواتها من أفغانستان دليل واضح على فشل سياستها في أفغانستان ولكنها لم ولن تعترف بهذا الفشل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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