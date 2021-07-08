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 الحريري ينتظر عودة السفيرتين الفرنسية والأمريكية من الرياض لحسم ملف الحكومة

 الحريري ينتظر عودة السفيرتين الفرنسية والأمريكية من الرياض لحسم ملف الحكومة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت قناة "​الجديد" اللبنانية أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ينتظر عودة السفيرنين الفرنسية ​آن غريو​ والأمريكية ​دوروثي شيا​ من ​السعودية​ لحسم الملف الحكومي".

العالم - فلسطين

وقالت مصادر للقناة إن "الحريري اجتمع بكتلته النيابية (المستقبل)​، وأكد لنواب الكتلة أن التعطيل في ملف تشكيل الحكومة لا يزال سيد الموقف، وكرر اتهام فريق ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بهذا التعطيل وقال إنهم يعملون على قاعدة إما حكومة يمكن خلالها التعطيل والتحكم بتوجهاتها، وإما لاحكومة وبالتالي ليس هناك تأليف وسط هذه الأجواء".

وأضافت أن "الحريري أكد للكتلة أن الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

وأشارت القناة إلى أن "موضوع الاعتذار قابل ومطروح بشكل جدي، فيما المسار الآخر هو الاستمرار بالمراوحة، ولا يوجد أي سعي لطرح تشكيلة جديدة في الوقت الحالي".

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