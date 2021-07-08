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كورونا يبدأ بالتفشي في فلسطين المحتلة 

كورونا يبدأ بالتفشي في فلسطين المحتلة 
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

 قال المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي نحمان اش، إن المعطيات لتفشي فيروس كورونا تدل على ان الوباء ينتشر في مناطق مختلفة من الكيان الاسرائيلي وليس في أماكن محددة.

العالم - الاحتلال

وأشار في ايجاز للصحافيين مساء الاربعاء الى ان انتشار الفيروس يبدأ مجددا في المجتمع الفلسطيني ولدى اليهود المتدينين الحاريديم.

وأضاف اش ان معظم مرضى كورونا الذين يعالجون في المستشفيات تزيد أعمارهم عن ستين عامًا. كما دعا الجمهور الى التقيد بارتداء كمامات واقية في أماكن مغلقة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعلى قواعد النظافة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة تم اكتشاف 325 إصابة جديدة بالفيروس. ويبلغ عدد الحالات النشطة 3345 اصابة.

قال موقع "مكان" العبري انه تم اكتشاف 53 اصابة في مطار "بن غوريون" الدولي أمس لدى سياح إسرائيليين عادوا من الخارج.

ويشكل هذا العدد رقما قياسيا لحالات الاصابة التي تم اكتشافها في المطار يوميا منذ ظهور أزمة كورونا.

وقال الموقع ان ثلثيْن من المصابين تطعموا بالجرعتيْن للقاح المضاد للفيروس.

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كورونا يبدأ بالتفشي في فلسطين المحتلة 

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