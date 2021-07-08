ما هي تفاصيل انفجار ميناء جبل علي في إمارة دبي؟ + فيديو

العالم - الإمارات

إنفجار ضخم هز ميناء جبل علي في إمارة دبي، سمع دويه في أرجاء المدينة.. السلطات الإماراتية قالت إن الانفجار نتج عن حريق في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو في رصيف الميناء.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على توتير أن حريقا نجم عن انفجار وقع على متن سفينة بميناء جبل علي في دبي، وأضاف أن السلطات سيطرت على الحريق دون وقوع قتلى أو جرحى، مشيرا إلى أن السفينة التي اندلع فيها الحريق كانت تستعد للرسو في أحد أرصفة الميناء.

وأوضح أن سلطات جبل علي تتخذ جميع الإجراءات لضمان حركة السفن بشكل طبيعي في الميناء.

بدوره، قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري إن حريقا اندلع في سفينة على الرصيف 14 بميناء جبل علي، كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال.

وأكد المري في تصريحات لتليفزيون دبي، أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد وفيات أو إصابات.

من جهتها، وكالة أسوشيتد برس الأميركية ذكرت أن دوي الانفجار الذي وقع على متن سفينة في ميناء جبل علي سمع من على بعد كيلومتر من الميناء، ونقلت عن شهود عيان قولهم إن الحادث أدى الى اهتزاز المباني.

أما وكالة الصحافة الفرنسية فقد أكدت أن الانفجار كان قويا وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن أشخاص في محيط المنطقة قولهم إن الانفجار أدى إلى اهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم جنوب دبي.

هذا الانفجار الأول من نوعه الذي وقع في دبي تزامن مع الخلافات السعودية الإماراتية التي طفت على سطح العلاقات لاسيما الخلاف النادر على موضوع أوبك بلاس الذي كان الشعرة التي قصمت ظهر بعير العلاقات بين البلدين والتي جذبت انظار المراقبين ودفعت بهم لربط الخلافات بالصراعات التي تجري جنوبي اليمن على النفوذ والسيطرة والتي ظهرت من خلال المعارك الطاحنة بين مرتزقتهم، وما يعزز ذلك قطع الرحلات بين البلدين بذريعة اتخاذ إجراءات تحد من انتشار فيروس كورونا.

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