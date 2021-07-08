"طالبان" تعلن السيطرة على 169 منطقة في أفغانستان

العالم - افغانستان

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "عدد المناطق التي استولى عليها المجاهدون بلغت 169 منطقة"، لافتًا إلى أنه "تم السيطرة بالفعل على 70 منطقة خلال الشهرين الماضيين، واستعادة 99 منطقة من قبضة القوات الحكومية من دون قتال".

ولم تستجيب وزارتي الداخلية والدفاع في أفغانستان، لطلب وكالة "سبوتنيك"، بالتعليق على تصريحات "طالبان" بشأن المناطق التي سيطرت عليها الحركة خلال الشهرين الماضيين.

هذا وبدأ الجيش الأفغاني، اليوم الخميس، عملية تحرير قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس الحدودي مع تركمانستان، من عناصر "طالبان"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه.

وكان مصدر أكد لوكالة "سبوتنيك" أن "طالبان" شنت أمس الأربعاء، أول هجوم لها على عاصمة إقليمية منذ بدء حملتها الشاملة ضد القوات الأفغانية في أيار/ مايو، مستهدفة قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس، حيث اندلع قتال في أنحاء متفرقة من المدينة وتم فتح سجن المدينة وفر نحو 200 سجين.

المتحدث باسم قطاع الأمن والدفاع، أجمل شنواري، أكد في تصريحات صحفية، أمس، أن "القوات المسلحة الأفغانية قامت بانسحاب تكتيكي من بعض المناطق، وستجدد قوتها وتبدأ بضرب العدو"، حسب تعبيره، لافتًا إلى أن "القوات المسلحة الأفغانية استعادت السيطرة على 14 منطقة".

فيما أكد المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأفغانية، دولت وزيري، أن تصريحات "طالبان" بالسيطرة على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية "لا أساس لها من الصحة".