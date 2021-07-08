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الحريري اكد لكتلته بان الامور ما زالت مقفلة

الحريري اكد لكتلته بان الامور ما زالت مقفلة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر صحيفة لبنانية انّ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اجتمع بكتلته النيابية، ووضع اعضائها في ما آلت اليه تطورات الملف الحكومي.

العالم_لبنان

وبحسب صحيفة الجمهورية، فإنّ الحريري عرض وجهة نظره من ملف التأليف، مؤكّداً انّ الامور ما زالت مقفلة بسبب تعنت رئيس الجمهورية ومن خلفه جبران باسيل. وقال الحريري لنواب كتلة "المستقبل"، انّه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين الماضي، "وقد تكلمنا في كل شيء".

ولفت الحريري الى "اننا عندما قبلت المهمّة بترؤس حكومة، قبلتها لأنّه كان لديّ تصوّر حول كيفية الخروج من الازمة التي دخل فيها البلد". وبعدما اشار الى التعقيدات والتعطيل المتعمّد من قِبل عون وباسيل، قال: "انّ في كل الأحوال لن اقبل في ان اكون على رأس حكومة كيفما كان".

اضاف: "انطلاقاً من كل ذلك، فأنا لديّ امامي مجموعة اقتراحات، اقوم بدراستها من جديد، ومن ضمنها موضوع الاعتذار".

وخلص الحريري الى الطلب من كتلة "المستقبل" بأن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، معلناً في الوقت ذاته انّه سيعكف في هذه الآونة على عقد اجتماعات على مستوى قيادة واركان تيار "المستقبل" والمكتب السياسي، للتداول في هذه التطورات والتأسيس لما يمكن اتخاذه من خطوات.

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