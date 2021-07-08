تدخل السفيرتين 'الاميركية' و'الفرنسية' السافر في لبنان..

العالم - نبض السوشيال

عن هذا الموضوع، ذكر موقع قناة "المنار" في المجموعة اللبنانية للاعلام، يوم امس الاربعاء، ان سفيرتي وتحت عنوان "سفيرتا واشنطن وباريس في لبنان تتناولان في السعودية الموضوع اللبناني"، ان السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا غادرت إلى السعودية برفقة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين حول لبنان، وقال بيان صادر عن السفارة الاميركية ان هذه الزيارة ستبحث ما أسماها بـ"خطورةَ الوضع في لبنان وأهمية المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني".. هكذا، فضلا عن زيادة الدعم للجيش وقوى الأمن الداخلي.

وفي خبر لاحق نشر موصع قناة "الجديد" اللبنانية اليوم الخميس وتحت عنوان "الحريري ينتظر عودة السفيرتين الفرنسية والأمريكية من الرياض لحسم ملف الحكومة"، ان "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ينتظر عودة السفيرنين الفرنسية ​آن غريو​ والأمريكية ​دوروثي شيا​ من ​السعودية​ لحسم الملف الحكومي".

في هذه الاثناء، قالت مصادر للقناة إن "الحريري اجتمع بكتلته النيابية (المستقبل)​، وأكد لنواب الكتلة أن التعطيل في ملف تشكيل الحكومة لا يزال سيد الموقف، وكرر اتهام فريق ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ بهذا التعطيل وقال إنهم يعملون على قاعدة إما حكومة يمكن خلالها التعطيل والتحكم بتوجهاتها، وإما لاحكومة وبالتالي ليس هناك تأليف وسط هذه الأجواء".

وأضافت أن "الحريري أكد للكتلة أن الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"ـ فيما أشارت القناة إلى أن "موضوع الاعتذار قابل ومطروح بشكل جدي، فيما المسار الآخر هو الاستمرار بالمراوحة، ولا يوجد أي سعي لطرح تشكيلة جديدة في الوقت الحالي".

من جهة اخرى، أكدت مصادر صحيفة لبنانية اليوم الخميس، انّ رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ اجتمع بكتلته النيابية، ووضع اعضائها في ما آلت اليه تطورات الملف الحكومي، وبحسب صحيفة الجمهورية، فإنّ الحريري عرض وجهة نظره من ملف التأليف، مؤكّداً انّ الامور ما زالت مقفلة بسبب تعنت رئيس الجمهورية ومن خلفه جبران باسيل. وقال الحريري لنواب كتلة "المستقبل"، انّه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين الماضي، "وقد تكلمنا في كل شيء".

ولفت الحريري الى "اننا عندما قبلت المهمّة بترؤس حكومة، قبلتها لأنّه كان لديّ تصوّر حول كيفية الخروج من الازمة التي دخل فيها البلد". وبعدما اشار الى التعقيدات والتعطيل المتعمّد من قِبل عون وباسيل، قال: "في كل الأحوال لن اقبل في ان اكون على رأس حكومة كيفما كان"، و"انطلاقاً من كل ذلك، فأنا لديّ امامي مجموعة اقتراحات، اقوم بدراستها من جديد، ومن ضمنها موضوع الاعتذار".

وخلص الحريري الى الطلب من كتلة "المستقبل" بأن تبقي اجتماعاتها مفتوحة، معلناً في الوقت ذاته انّه سيعكف في هذه الآونة على عقد اجتماعات على مستوى قيادة واركان تيار "المستقبل" والمكتب السياسي، للتداول في هذه التطورات والتأسيس لما يمكن اتخاذه من خطوات.

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت في وسم اليوم المنتخب (#تدخل_السفيرات_السافر)، حيث نطالع اولا تغريدة وردت لحساب الناشطة اللبنانية (فاطمة إتش جَي - Fatima h.j) التي قالت في تغريدتها:

سفيهتا أمريكا وفرنسا تبحثان مع المسؤولين السعوديين بالرياض مساعدة لبنان عنجد هيدا اذلال،شي معيب نوصل لمرحلة تروح فيها سفيرتين لدولتين محاصرينا ليشحدوا علينا ويتناقشوا بأمور تخص بلدنا والدولة متل الطفل الصغير ممنوع تعطي رأيها وبعدنا منطالب بالسيادة والحرية #تدخل_السفيرات_السافر

تساءل حساب المغرد اللبناني (محمد شاكر) قائلا:

لماذا أسقطتم الخيمة السافرة في التدخل لسفارة بني سعود اليهود. فهل يُفهم من هذه السفرة أنّ المهلكة هي من يعترض على الغنوج #سعد_الحريري . لا آخذ ذلك مأخذ الجد . فسيد الجميع البيت الأسود والكل أدوات منفذة حتى #فرنسا. #تدخل_السفيرات_السافر

قال حساب المغرد (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi):

أي صفاقة هذه؟ سفيهتا #اميركا و #فرنسا يشدان الرحال من #بيروت الى #الرياض ليبحثا تداعيات تدخلهما وتدخل #السعودية السافر في سيادة #لبنان.. #السيد_حسن_نصر_الله شخص سبب تدمير العملة بقوله: "الشريك في تدمير #العملة_اللبنانية هي #السفارة_الامريكية".. اضف الى ذلك #تدخل_السفيرات_السافر..

من جهته قال حساب السيدة (فاطمة احمد) التي رسمت صورة للنفاق الاميركي والفرنسي بقول حسابها في تغريدتها:

هول هني ذاتهم لمش عم بخلّو حدا يساعد لبنان تحت ضغط العقوبات ! بيقتلوا القتيل وبيمشوا بجنازتو #تدخل_السفيرات_السافر

قال حساب الناشطة اللبنانية (رڼـُا اڷَمـوآلي‏‏هہ .#موقوفو_الامارات):

#تدخل_السفيرات_السافر السياسية في لبنان متل نيرون ، حرقوا شعبهم في سبيل حماية اموالهم الي سرقوها من الشعب وكرمال يبقوا حاكمين !

قال حساب المغردة اللبنانية (زهراء عبد الله):

دعاؤكم للسفيرتين "الاميركية والفرنسية" في محاولة إقناع ولي العهد "السعودي" محمد بن سلمان بالسماح للحريري بتشكيل حكومة "لبنانية" أو تكليف شخص آخر يقوم بالمهمة. #تدخل_السفيرات_السافر

حساب الناشطة اللبنانية (زهراء خاتون) استنكر ودحظ اقاويل يروج لها فتنويون ومنافقون بزعمهم ان ايران هي من تتدخل بالشأن اللبناني قائلة:

هياها واضحة تدخل ايراني #تدخّل_السفيرات_السافر

واخيرا نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) ووسم (#تدخل_السفيرات_السافر) مع تغريدة لحساب الناشط اللبناني (محمد شري) الذي قال في تدوينته:

قبل مائة عام عانى جبل لبنان من المجاعه بفعل حصار الاسطول الفرنسي باعتبار لبنان جزء من المحور المعادي لفرنسا وكانت النتيجه موت الالاف وهجره الالاف تحديدا ممن يصنفون اصدقاء لفرنسا فهل تعيد واشنطن ومعها باريس والرياض نفس السيناريو #تدخل_السفيرات_السافر