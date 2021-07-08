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فيديو غرافيك..

ما حقيقة انتصار قوى العدوان في محافظة البيضاء اليمنية؟

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة البيضاء اليمنية معارك طاحنة بين القوات اليمنية المشتركة وقوى تحالف العدوان المتحالفة مع التنظيمات الارهابية في المحافظة كتنظيم القاعدة وداعش، تصعيد من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في محاولة لاحداث خرق في الجبهة العسكرية المتماسكة للقوات اليمنية المشتركة، وتسويقا لانتصار ولو كان اعلاميا، بعد خسائره الكبيرة في مختلف الجبهات.

العالم - فيديو غرافيك

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