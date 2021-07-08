بالفيديو: مستوطنون ينتهكون حرمة مسجد حسن بيك في يافا المحتلة

العالم - فلسطين



وأظهر شريط فيديو بثه إمام المسجد الشيخ أحمد أبو عجوة، آثار الاعتداء وحطام بعض النوافذ والزجاج المتناثر على سجاد المسجد.



وقال أبو عجوة إن المسجد تعرض لرشق واجهته بالحجارة، لكن لا يستبعد تنفيذ الاعتداء بأسلوب آخر.



وتعرض مسجد حسن بيك المقام في حي المنشية بيافا لعدة اعتداءات عنصرية من المستوطنين، لكن دون أن تنفذ شرطة الاحتلال اعتقالات أو تقدم لوائح اتهام ضد الجناة.



وحملت الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا شرطة الاحتلال وأجهزة أمنه المختلفة المسؤولية كاملة عن الاعتداءات التي تقع على المسجد وعن تبعات ذلك.



وذكرت أن شرطة الاحتلال لم تقم بدورها بالقبض على المعتدين، وأنه في حال تم اعتقال أحدهم فإن التساهل في الأحكام القضائية مع المجرمين يُعد تشجيعًا للآخرين للاستمرار في مسلسل الاعتداءات على المسجد.