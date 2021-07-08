أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 08 يوليو 2021

اطلاعات ..

الرئيس المنتخب بلقائه مع وزير الخارجية الهندي .. ايران تدعم احلال الامن والاستقرار بافغانستان

ايران ...

تحرك طهران لاحلال السلام بكابول...ممثلو الفرقاء الافغان يجلسون الى طاولة المفاوضات بايران

جوان ...

استهداف القواعد والمواقع الامريكية في العراق بالصواريخ والمسيرات لليوم الثالث على التوالي

رسالت ..

كتائب سيد الشهداء العراقية تلوح بالانتقام من امريكا بعد غاراتها على مواقع للحشد

كيهان ..

اعلان حالة الطوارئ في نيويورك اثر تفاقم حوادث اطلاق النار والجرائم والهجمات المسلحة

سياست روز ...

طهران تتحول لمركز جهود حل الازمة الافغانية.. استضافة مباحثات بين حكومة كابول وطالبان

وطن امروز..

بصيص امل جديد من اجل السلام .. بدء مباحثات افغانية افغانية بطهران

مردم سالاري ..

روسيا تتحدث عن القضاء على اربع خلايا ارهابية كانت تخطط لتفجيرات بموسكو

جمهوري اسلامي ..

مجموعة باسم " لواء ثأر المهندس" تتبنى مسؤولية قصف المواقع الامريكية بالعراق بثلاثين صاروخا

آرمان ملي ..

الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي.. ما يحدث بافغانستان اليوم هو حصيلة سياسات امريكا

عصر ايرانيان ..

الغموض يغطي اجواء اسواق النفط العالمية اثر توقف مباحثات "اوبك بلاس"

افكار ...

تشغيل ثاني خط لانتاج لقاح كوو بركة الايراني المضاد لفيروس كورونا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

الصحافة الایرانیة

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها، لنعر هذه الرواية الكاذبة.. امريكا هي التي خرجت من عضوية الاتفاق النووي وهي التي فرضت وما تزال اجراءات حظر ظالمة على بلادنا ولكن رغم ذلك تعطي امريكا وحليفاتها الاوروبيات رواية خاطئة وصورة بالمقلوب للرأي العام العالمي ..

ان الذي يحدث في مباحثات فيينا هو محاولة امريكا والترويكا الاوروبية القاء مسؤولية تعثر المباحثات على كاهل ايران.

ان ماتقوم به امريكا وحليفاتها هو الترويج لرواية مفبركة لاعطاء العالم انطباع خاطئ وكأن ايران هي التي تعيق احياء الاتفاق النووي.

ان الواقع هو شيئ اخر تماما فما تريده ايران هو الغاء الحظر الامريكي بالكامل والحصول على ضمانات بعدم انسحاب امريكا من الاتفاق النووي ثانية, وهو ما ترفضه امريكا كما ترفض الغاء الحظر بالكامل, وتحاول اقحام قضايا سيادية ايرانية بالاتفاق.

ايران ..

صحيفة ايران كتبت عن استضافة طهران لمباحثات بين الفرقاء الافغان في مسعى لاحلال السلام بافغانستان, وجاء في مقال الصحيفة، رسائل اجتماع طهران للسلام.. تسير الاوضاع في افغانستان من سيئ الى اسوأ مقتربة من الانزلاق في متاهات اكثر خطورة ودموية ..

ان استضافة ايران مباحثات بين حكومة كابول وطالبان في ظل هذه الظروف يعكس جديتها مقابل تفاعلات الازمة الافغانية وهي جدية نابعة من حرصها على امن وسلامة ومستقبل الشعب الافغاني الشقيق الذي تربطه بالشعب الايراني وشائج وثيقة , وجدية نابعة ايضا من اهمية احلال السلام بافغانستان للامن القومي ولمصالح ايران الوطنية .

وهذا ما يعرفه كل الفرقاء في الازمة الافغانية جيدا, وهو ما ينعكس في مشاركتهم في مباحثات الوقت الاضافي هذه بطهران رغم اشتداد حدة المعارك بينهما.

حمايت ...

سلطت صحيفة حمايت الضوء على تصاعد الهجمات التي تستهدف القوات الامريكية في العراق , وكتبت في تقريرها، هجوم صاروخي واسع على قاعدة عين الاسد..اطلقت قوى عراقية ما لايقل عن ثلاثين قذيف صاروخية على مواقع القوات الامريكية والغربية بقاعدة عين الاسد الضخمة غرب العراق وأكدت محافل اعلامية عراقية اصابة عشرات الصواريخ مواقع بقاعدة عين الاسد رغم كل دفاعاتها الجوية.

وقال شهود عيان ان العدين من الانفجارات وقعت في القاعدة وارتفعت اعمدة من الدخان الاسود منها.

من جانبها اعلنت مجموعة تطلق على نفسهالا اسم " لواء ثأر المهندس " عن مسؤوليتها في هذه الهجمات مؤكد اطلاق ثلاثين قذيفة صاروخية من طراز" غراد " على القاعدة .

ويبدو ان القوات الامريكية ردت بقصف مدفعي لمناطق سكنية قريبة من القاعدة.

خراسان...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، رسائل وتداعيات انتقال عسكري..اخلت امريكا قاعدة السيلية الامريكية الضخمة في قطر ونقلت جنودها ومعداتها العسكرية الى الاردن, في تطور له دلالاته العميقة. ان اغلاق هذه القاعدة الامريكية بقطر تزامن مع انسحاب القوات الامريكية من افغانستان وتخفيض امريكا لتواجدها بالمنطقة.

ان نقل القوات الامريكية من قطر للاردن مؤشر على التزام امريكا بدعم للكيان الصهيوني رغم تراجع اهتمامها بالمنطقة ولكن بصورة عامة يبدو بوضوح باغلاق قاعدة السيلية وبانسحاب القوات الامريكية من افغانستان ومسار خفض التواجد العسكري الامريكي بالمنطقة, ان امريكا تركز على الصين وشرق اسيا ولم تعد تهتم كثيرا بقضايا المنطقة باستثناء " اسرائيل " بالطبع الامرالذي يثبت لاصدقاء امريكا بالمنطقة بانه لايمكن التكهن بمواقفها وبوعود دعمها.

عصر ايرانيان ..

كتبت صحيفة عصر ايرانيان في افتتاحيتها، التناقضات الامريكية بشأن الغاء الحظر.. بايدن ركز بحملته الانتخابية على انتقاد ترامب بسبب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واعدا بالعودة اليه , , ولكن ما يحدث اليوم هو مواصلة ادارة بايدن الكلام عن العودة للاتفاق النووي والغاء الحظر لكنها تسير عمليا في الاتجاه المعاكس تماما.

ان الامريكيين يناورون على موضوع الغاء الحظر ويتحدثون عن تقييم اجراء تغييرات في الحظر المفروض على ايران لا عن الغاء الحظر في الواقع , رغم ان بلادنا اكدت مرارا بوضوح بان احياء الاتفاق النووي بمباحثات فيينا مرهون بالغاء الحظر وبالحصول على ضمانات قانونية امريكية بعدم تكرار سيناريو الانسحاب الترامبي.

وهكذا كان الحال خلال ست جولات من مباحثات فيينا , مماطلات وتناقضات امريكية صارخة فحسب.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تقريرا حول لبنان يتحدث عن اتفاق مبدئي بشأن، تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بدلا من الحريري , جاء فيه .. قالت محافل اعلامية لبنانية بأن هناك مؤشر حول توصل قوى وجهات سياسية لبنانية الى اتفاق مبدئي بشأن تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد فشل سعد الحريري رغم مرور سبعة اشهر على تكليفه بتشكيلها. مع ذلك وحسب هذه المحافل ..

قد يكون من السابق لاوانه التكهن في المنحى الذي ستأخذه الامور رغم حصول ميقاتي على ضوء اخضر امريكي وفرنسي ونجيب ميقاتي هو رئيس وزراء اسبق وحمل العديد من الحقائب الوزارية في حكومات لبنانية . وفي كل الاحوال لبنان مقبل وسط ازماته الاقتصادية والاجتماعية الخانقة على دخول مرحلة جديدة من دوامة ازماته السياسية ايضا.