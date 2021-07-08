توجه سفينة عسكرية امريكية إلى البحر الأسود

العالم - الامريكيتان

ونشرت القيادة البحرية التابعة للأسطول الأمريكي السادس بيانا عبر تغريدة على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اكدت فيه أن سفينة النقل السريعة من طراز "USNS Yuma" ستتوجه إلى البحر الأسود بمهمة خاصة.

وتجري مناورات "سي بريز 2021" لحلف الناتو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، ويشارك في هذه المناورات، التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997، 5 آلاف جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من 32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأمريكية والأوكرانية.

وتوصف هذه المناورات التي تجرى في الفترة من 28 يونيو/ حزيران إلى 10 يوليو/ تموز الجاري، بأنها حدث مهم لحلف "الناتو" على الرغم من مشاركة العشرات من الدول غير الأعضاء في الحلف فيها بصفة مشارك أو مراقب، بينها دول عربية.