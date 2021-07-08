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القوس الغير مكتمل

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

إن الموقع الذي تم اختياره لجامعة بغداد يقع ضمن الدورة الكبيرة لنهر دجلة في القسم الجنوبي من مدينة بغداد حيث تبلغ مساحته 1،6 مليون متر مربع.

في الحقيقة جامعة بغداد هي أقدم جامعة في العراق التي تأسست 1908. وتأسست كلية الحقوق"مدرسة الحقوق سابقا" وما تبعها بسنوات قليلة من كليات أخرى مثل دار المعلمين العالية (التربية لاحقا)، والطب في سنة 1927 والصيدلة والهندسة.

جامعة بغداد هي الجامعة التي دعمت كل الجامعات العراقية بالكوادر والأسس الخاصة بالبحث العلمي.

جامعة بغداد تتألف من 24 كلية وأربعة معاهد للدراسات العليا..

الضيوف:

عادل الغريري-مدير اعلام جامعة بغداد

منير حميد السعدي- رئيس جامعة بغداد

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