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ماليزيا.. مطالبات باستقالة رئيس الوزراء بسبب تدهور الوضع الوبائي

ماليزيا.. مطالبات باستقالة رئيس الوزراء بسبب تدهور الوضع الوبائي
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

رفضت المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، وهي أكبر حزب سياسي بماليزيا، دعم رئيس الوزراء الحالي، محي الدين ياسين، وطالبت باستقالته على الفور.

العالم - اسيا والباسفيك

وجاء في بيان صدر عن زعيم الحزب، أحمد زاهد حميدي، اليوم الخميس: "لم ينفذ محي الدين الشروط التي أيد الحزب من أجلها ترشيحه في مارس عام 2020".

وأضاف: "يدور الحديث عن الخطوات الهادفة إلى استئناف الاقتصاد والمكافحة الناجحة للجائحة".

وتابع: "ونطالب بتعيين رئيس حكومة مؤقت قبل إجراء الانتخابات المبكرة العامة".

وأشار حميدي إلى أن "مجلس الوزراء لا يبرر ثقة الناس"، مذكرا الإغلاق التام الذي تم إعلانه في البلاد في يونيو الماضي واستمرت خلاله زيادة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس. كما اتهم حميدي رئيس الوزراء بأنه "يسيء إلى حالة الطوارئ المعلنة في يناير الماضي ويستخدمها كحيلة سياسية".

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