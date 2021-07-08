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البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بالعاصمة الكازاخية يشدد على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهجرين إلى أماكن إقامتهم في سورية

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

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