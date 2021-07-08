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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة
رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: دمشق ستقوم بملاحقة الولايات المتحدة بكافة الوسائل القانونية عن جرائمها بحق السوريين
ظريف يدعو طرفي الحوار الافغاني الى انتهاز فرصة اجتماع طهران في سبيل انهاء الحرب في افغانستان وتوفير ارضية التنمية للشعب الافغاني
ظريف يشيد بمشاركة وفدي الحكومة الافغانية وطالبان في اجتماع طهران واعتبارهما السلام والسكينة والاستقرار للشعب الافغاني اساس الحوار
البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا: الدول الضامنة تؤكد على الالتزام بدفع العملية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون وفقا للقرار 2254
البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا: رفض جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية والتي تتعارض مع القوانين الدولية في ظل انتشار كورونا
البيان الختامي: الاجتماع الدولي الـ 17 حول سورية بصيغة أستانا يعقد في نورسلطان قبل نهاية العام الجاري مع الأخذ في الاعتبار حالة انتشار وباء كورونا
البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بالعاصمة الكازاخية يشدد على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهجرين إلى أماكن إقامتهم في سورية
اجتماع الحوار الافغاني بين ممثلي الحكومة الافغانية وحركة طالبان في طهران يختتم اعماله باصدار بيان ختامي
البيان الختامي لاجتماع الحوار الافغاني في طهران يشيد بمساعي ايران وحسن نواياها على صعيد تكريس السلام في افغانستان
البيان الختامي لاجتماع صيغة أستانا بالعاصمة الكازاخية يشدد على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للمهجرين إلى أماكن إقامتهم في سورية
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.