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رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: دمشق ستقوم بملاحقة الولايات المتحدة بكافة الوسائل القانونية عن جرائمها بحق السوريين

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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