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رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

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