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خامس شحنة من لقاح كورونا تصل الى ايران

خامس شحنة من لقاح كورونا تصل الى ايران
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن امين عام جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد حسن قوسيان عن وصول خامس شحنة من لقاح كورونا الى بلاد وتسليمها الى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

العالم - ايران

وافادت جمعية الهلال الاحمر الايراني في بيان اصدرته اليوم الخميس ان خامس شحنة من لقاح كورونا مشتراة من قبل الجمعية قد وصلت الى مطار "الامام الخميني" بطهران وتضم مليون جرعة حيث تم تسليمها الى مسؤولي وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

وكانت الجمعية قد اعلنت في وقت سابق عن وصول رابع شحنة من لقاح كورونا البلاد تضم 2 مليون جرعة لتوزيعها في طهران.

وكان المتحدث باسم جمعية الهلال الاحمر قد اعلن من قبل ايضا عن وصول 4 ملايين و 400 الف جرعة من لقاح كورونا الى البلاد في اطار 4 مراحل.

ووفقا لما اعلنته وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية فقد تم لغاية الان تطعيم 4 ملايين و 507 الاف و 480 شخصا بالجرعة الاولى ومليونين و 52 الفا و 170 شخصا بالجرعة الثانية للقاح كورونا ليبلغ المجموع 6 ملايين و 559 الفا و 650 شخصا.

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