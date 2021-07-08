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مراسل العالم: هبوط طائرة امريكية قادمة من الاجواء العراقية في قاعدة الشدادي بريف الحسكة السورية نقلت معدات عسكرية وذخيرة وضباط مارينز

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

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