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ملخص غياهب الكيان

شاهد: كيف يتقدم الموقف الفلسطيني على الصهيوني بالقدس؟

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة، ان الاحداث في القدس المحتلة بعد معركة سيف القدس لم تهدأ بل بالعكس هناك نوع من الهجوم العنيف الذي يقوم به المستوطنون الصهاينة، ربما ذلك بسبب الخسارة الكبيرة على الصعيد العسكري.

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان هناك تصعيدا في الموقف اكثر منه للتهدئة، و اعتداءات تشن ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بشكل يومي، اضافة الى انتهاكات واضحة جداً لباحات المسجد الاقصى ومحاولة فرض السيطرة.

واوضح عواضة، ان هذا الامر جاء على وقع التأجيل الذي حصل من قبل المحكمة الصهيونية في البث ملفات حي الشيخ جراح، وانتقالها الى محكمة العدل العليا داخل الكيان الصهيوني، مشيراً الى ان الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين في محاولة اظهار نوع من الحضور في ساحة القدس يقابله الفلسطيني ببسالة وبطولة.

واعتبر عواضة، ان هناك انتفاضة صغيرة على مستوى حي الشيخ جراح حاليا تجري، اضافة التضامن الفلسطينيين من قبل سائر الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة، مشيراً الى ان الموقف الفلسطيني متقدم جداً اليوم داخل القدس المحتلة وايضاَ في حي الشيخ الجراح وهذا ما يعبر عنه المجتمع المدني من خلال نشاطاته بالتظاهرات والاعتصامات الليلية والنهارية خاصة قرب المنازل التي قام المستوطنون باحتلالها نتيجة قرارات صدرت عن المحكمة الصهيونية منذ عام 2008.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5690918

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