شاهد: كيف يتقدم الموقف الفلسطيني على الصهيوني بالقدس؟

العالم- خاص بالعالم

وقال عواضة في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان": ان هناك تصعيدا في الموقف اكثر منه للتهدئة، و اعتداءات تشن ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بشكل يومي، اضافة الى انتهاكات واضحة جداً لباحات المسجد الاقصى ومحاولة فرض السيطرة.

واوضح عواضة، ان هذا الامر جاء على وقع التأجيل الذي حصل من قبل المحكمة الصهيونية في البث ملفات حي الشيخ جراح، وانتقالها الى محكمة العدل العليا داخل الكيان الصهيوني، مشيراً الى ان الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين في محاولة اظهار نوع من الحضور في ساحة القدس يقابله الفلسطيني ببسالة وبطولة.

واعتبر عواضة، ان هناك انتفاضة صغيرة على مستوى حي الشيخ جراح حاليا تجري، اضافة التضامن الفلسطينيين من قبل سائر الفلسطينيون داخل فلسطين المحتلة، مشيراً الى ان الموقف الفلسطيني متقدم جداً اليوم داخل القدس المحتلة وايضاَ في حي الشيخ الجراح وهذا ما يعبر عنه المجتمع المدني من خلال نشاطاته بالتظاهرات والاعتصامات الليلية والنهارية خاصة قرب المنازل التي قام المستوطنون باحتلالها نتيجة قرارات صدرت عن المحكمة الصهيونية منذ عام 2008.

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https://www.alalam.ir/news/5690918