الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عمى لبضعة أيام.. والسبب مجفف شعر!

عمى لبضعة أيام.. والسبب مجفف شعر!
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تعرّضت طفلة أسترالية لحروق مروعة في رأسها ورقبتها عندما تدحرجت من على السرير أثناء نومها وسقطت على مجفف شعر.

العالم- منوعات

وفي التفاصيل، كان الزوجان دانييل وليفي روبينز يلعبان ألعاب الطاولة مع عائلتهما في موانا جنوب أستراليا، بينما كانت ابنتهما سيينا البالغة من العمر سبعة أشهر نائمة في سريرهما المزدوج ومحاطة بالوسائد وكان الوالدان يطمئنان عليها كل 10 دقائق تقريباً.

وفجأةً سمعت ويلفي صوت مجفف الشعر فأسرعت لتجد ابنتها على ظهرها غير قادرة على الحركة، وكان المجفف يعمل وينفخ الهواء الساخن مباشرةً على رقبتها. فنادت ويلفي زوجها دانييل الذي اتصل بسيارة الإسعاف ووضعت ابنتها في المياه الباردة.

وأعلن الأطباء أنّ سيينا تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في رأسها وأسفل رقبتها، ويخشى الأطباء من أن شعرها لن ينمو مرة أخرى في بعض المناطق من رأسها. كما وأصابها العمى لمدة ثلاثة أيام بعد الحادثة، عندما تورّم وجهها ورأسها بسبب الإصابات.

وبذلك، يتطلب من سيينا إجراء عملية جراحية كل يومين لمدة ستة أسابيع على الأقل، وقد خضعت أخيراً لأوّل عملية جراحية لها.

تصنيف :

روابط ذات صلة

النوبة القلبية... 9 أعراض يمكن أن تظهر قبل أشهر من الحدث المميت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

الصحة الايرانية: 136 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبدالسلام: لو كانت أمريكا صادقة في دعواها للسلام لأوقفت الحرب في غضون يوم واحد

عادات سيئة تدمر صحتك العقلية

ظريف يدعو الاطراف الافغانية لانهاء الحرب سريعا وتوفير الفرصة للتنمية

مصر.. قرار جديد بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت

إرسال مروحية إلى كوكب الزهرة للدراسة