عمى لبضعة أيام.. والسبب مجفف شعر!

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وفي التفاصيل، كان الزوجان دانييل وليفي روبينز يلعبان ألعاب الطاولة مع عائلتهما في موانا جنوب أستراليا، بينما كانت ابنتهما سيينا البالغة من العمر سبعة أشهر نائمة في سريرهما المزدوج ومحاطة بالوسائد وكان الوالدان يطمئنان عليها كل 10 دقائق تقريباً.

وفجأةً سمعت ويلفي صوت مجفف الشعر فأسرعت لتجد ابنتها على ظهرها غير قادرة على الحركة، وكان المجفف يعمل وينفخ الهواء الساخن مباشرةً على رقبتها. فنادت ويلفي زوجها دانييل الذي اتصل بسيارة الإسعاف ووضعت ابنتها في المياه الباردة.

وأعلن الأطباء أنّ سيينا تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في رأسها وأسفل رقبتها، ويخشى الأطباء من أن شعرها لن ينمو مرة أخرى في بعض المناطق من رأسها. كما وأصابها العمى لمدة ثلاثة أيام بعد الحادثة، عندما تورّم وجهها ورأسها بسبب الإصابات.

وبذلك، يتطلب من سيينا إجراء عملية جراحية كل يومين لمدة ستة أسابيع على الأقل، وقد خضعت أخيراً لأوّل عملية جراحية لها.