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عدسة العالم تواكب عملية الجيش واللجان الشعبية بجبهة البيضاء

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

من هذا المكان انطلقت عملية الجيش واللجان الشعبية مسنودة برجال القبائل، لمواجهة قوى العدوان السعودي وتنظيماته الإرهابية في جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

العالم - مراسلون

ساعات فقط، وهتافات الإنتصار تتردد بحناجر الجيش، وفوهات البنادق بعد دحر العدوان من مختلف المناطق التى أعلن السيطرة عليها بحملة إعلامية أكبر من حجم مساحة المعركة.

عدسة العالم واكبت عملية الجيش في جبهة البيضاء من خطوط المواجهة والنار، لتوثق جانب من مشاهد المعارك وصولا إلى مركز المديرية وإدارة امنها، بعد دحر العدوان وأدواته وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة، رغم إسناد العدوان لعناصره بالغارات والتحليق المكثف لمقاتلاته.

ومن نصر إلى نصر، يؤكد أبطال الجيش واللجان الشعبية، مواصلة تطهير باقي المناطق التي فرت اليها عناصر الإرهاب بتجاه جبل العر، ومنطقة الحد ويافع في لحج.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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