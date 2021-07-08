عدسة العالم تواكب عملية الجيش واللجان الشعبية بجبهة البيضاء

العالم - مراسلون

ساعات فقط، وهتافات الإنتصار تتردد بحناجر الجيش، وفوهات البنادق بعد دحر العدوان من مختلف المناطق التى أعلن السيطرة عليها بحملة إعلامية أكبر من حجم مساحة المعركة.

عدسة العالم واكبت عملية الجيش في جبهة البيضاء من خطوط المواجهة والنار، لتوثق جانب من مشاهد المعارك وصولا إلى مركز المديرية وإدارة امنها، بعد دحر العدوان وأدواته وتكبيدهم عشرات القتلى والجرحى، بينهم قيادات بارزة في تنظيم القاعدة، رغم إسناد العدوان لعناصره بالغارات والتحليق المكثف لمقاتلاته.

ومن نصر إلى نصر، يؤكد أبطال الجيش واللجان الشعبية، مواصلة تطهير باقي المناطق التي فرت اليها عناصر الإرهاب بتجاه جبل العر، ومنطقة الحد ويافع في لحج.

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