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إرسال مروحية إلى كوكب الزهرة للدراسة

إرسال مروحية إلى كوكب الزهرة للدراسة
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٣ بتوقيت غرينتش

يقترح علماء معهد موسكو للطيران إرسال مروحية غير مأهولة إلى كوكب الزهرة لدراسة سطحه وبراكينه.

العالم- منوعات

وجاء في الأطروحات التي قدمها علماء المعهد إلى منتدى قراءات كوروليوف عن الملاحة الفضائية، "نتيجة لتطور تقنيات الطيران، أصبحت أجهزة الطيران غير المأهولة تستخدم على نطاق واسع. وتدرس حاليا إمكانية استخدام مروحية كروية الشكل ضمن بعثة المحطة الفضائية التي ستهبط على سطح كوكب الزهرة لدراسة سطحه وبراكينه".

ومن المفترض أن يبلغ قطر هذه المروحية الكروية المصنوعة من التيتانيوم 70 سم، وتكون مغطاة بعازل حراري لحماية الأجهزة والمعدات التي بداخلها من حرارة الكوكب المرتفعة (467 درجة مئوية)، حيث يقترح الباحثون وضع بطانة من مادة الهلام الهوائي أو إيروجل (Aeroge) العازلة للحرارة مع إضافة أكسيد التيتانيوم سمكها 10 سم.

وتشير أطروحات العلماء، إلى أن الوحدة المحتوية على الأجهزة والمعدات توضع في كرة من التيتانيوم مملوءة بالأمونيا السائلة قطرها 60 سم. وتثبّت في الجزء العلوي من الكرة مروحيتان محوريتان بقطر متر واحد، مع منظومة فرملة. وتثبّت في الجزء السفلي منها أربعة أرجل بطول 20-40 سم وجهاز حفر لجمع عينات من تربة الكوكب.

ويذكر أن روسيا تخطط لإرسال المحطة الآلية "Venera-D" إلى كوكب الزهرة عام 2029. يلي ذلك إرسال بعثة ثانية عام 2031 وثالثة عام 2034 لنقل عينات تربة الكوكب وغلافه الجوي إلى الأرض.

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