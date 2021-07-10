السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
١٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر.. قرار جديد بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت

مصر.. قرار جديد بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا جديدا بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت.

العالم-مصر

ونشرت الجريدة الرسمية، الصادرة صباح اليوم، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020.

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي "بحر البقر" بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان.

وبلغ إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار.

روابط ذات صلة

مصر: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

مصر.. السيسي يفتتح قاعدة عسكرية بحرية متاخمة لليبيا

السيسي يفتتح قاعدة عسكرية جديدة على البحر المتوسط

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوة لمظاهرة حاشدة في رام الله لمحاسبة قتلة نزار بنات

نواب بريطانيون يطالبون بإطلاق المعتقل البحريني فواز عبد النبي

الجيش السوداني يطالب بمحاسبة 'المشككين' بتحركاته على الحدود مع إثيوبيا

الجزائر تسجل نموا بالوقت المقضي في العمل عن بعد بزمن الوباء

اعتقالات سعودية في صفوف الحجاج بمكة

معاريف تكشف تفاصيل استعدادات الاحتلال لعدوان جديد على غزة