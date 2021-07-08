ظريف يدعو الاطراف الافغانية لانهاء الحرب سريعا وتوفير الفرصة للتنمية

العالم- ایران

وفي ختام المفاوضات بين الاطراف الافغانية التي بدات يوم امس الاربعاء بوزارة الخارجية الايرانية وانتهت اليوم، وجّه ظريف الشكر والتقدير للوفدين الافغانيين المشاركين اللذين جعلا السلام والامن والراحة للشعب الافغاني في مقدمة مفاوضاتهما.

وقال: ان الشجاعة في السلام اهم من الشجاعة في الحرب، لانه ينبغي التحلي بالتضحية والسماحة من اجل السلام والتنازل عن المطالب القصوى والاهتمام بمطالب الطرف الاخر خاصة انه لا يوجد طرف آخر في هذه المفاوضات وان الطرفين هم اشقاء يسعون من اجل السلام والاستقرار للشعب الافغاني.

واضاف: ان الشعب الافغاني الذي يعاني منذ 40 عاما من المعاناة والمشاق له الحق بان يكون معارضا للحرب. ما نريده منكم هو الاستفادة من هذه الفرصة وان تنهوا الحرب سريعا في افغانستان وتوفروا فرصة التنمية للشعب الافغاني.

واكد ظريف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد دائم لتسهيل استمرار مفاوضاتكم باي صيغة ترغبون بها.

وتستضيف وزارة الخارجة الايرانية وفودا افغانية تتشكل من ممثلي طالبان والحكومة والبرلمان الافغاني ومندوبي اللاجئين، بهدف مناقشة القضايا الثنائية بين طهران وكابل.

وترمي المفاوضات الافغانية ـ الافغانية من جانب والايرانية ـ الافغانية من جانب آخر الى التوصل لمقاربات جوهرية لملء الفراغ الناجم عن جلاء الاحتلال الاميركي ـ الاطلسي عن افغانستان ..الدولة التي تصدعت اوضاعها وسيطرت عليها التجاذبات والصراعات والازمات جراء الغزو الغربي منذ عام 2001 وحتى قبل ذلك ايام الغزو السوفيتي الاحمر لها في عام 1980.

يتبع