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محمد عبدالسلام: قبل التصعيد بالبيضاء قالت أمريكا إنها سئمت من دعوتنا للسلام والاستجابة للحل السياسي لتكشف عن موقفها الثابت الداعم لأدواتها

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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