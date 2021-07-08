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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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الخارجية الافغانية: نثمن جهود طهران لتحقيق السلام ونأمل أن تؤدي هذه الجهود لإنهاء العنف وبدء مفاوضات جادة تهدف إلى سلام دائم وشامل في البلاد
محمد عبدالسلام: مالم يتوقف العدوان والحصار على اليمن لن يتوقف شعبنا عن مواجهة الغزاة والمحتلين وأذيالهم من الخونة والمرتزقة
محمد عبدالسلام: لو كانت أمريكا صادقة في دعواها للسلام لأوقفت الحرب والحصار في غضون يوم واحد ولكنها غير جادة
محمد عبدالسلام: عندما يتراجع عناصرها في الميدان تسارع واشنطن لتغيير خطابها للخداع لترتيب أوراق أخرى
محمد عبدالسلام: بعد هزيمة قوى العدوان في البيضاء ستغير واشنطن خطابها وتعود لحالتها السابقة المطالبة لنا بالاستجابة للسلام ووقف إطلاق النار
محمد عبدالسلام: قبل التصعيد بالبيضاء قالت أمريكا إنها سئمت من دعوتنا للسلام والاستجابة للحل السياسي لتكشف عن موقفها الثابت الداعم لأدواتها
ناطق أنصارالله:مع تصعيد العدوان بالبيضاء في اليمن أعلنت واشنطن دعمها لمن وصفتهم بمقاتلي "الشرعية" رغم معرفتها بأنهم عناصر القاعدة وداعش
مراسل العالم: هبوط طائرة امريكية قادمة من الاجواء العراقية في قاعدة الشدادي بريف الحسكة السورية نقلت معدات عسكرية وذخيرة وضباط مارينز
رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة
رئيس الوفد السوري في ختام اجتماع استانا: دمشق ستقوم بملاحقة الولايات المتحدة بكافة الوسائل القانونية عن جرائمها بحق السوريين
محمد عبدالسلام: عندما يتراجع عناصرها في الميدان تسارع واشنطن لتغيير خطابها للخداع لترتيب أوراق أخرى
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
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