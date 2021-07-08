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فلسطين..الاعتداء على مسجد حسن بك في يافا

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تعرض، فجر اليوم الخميس، مسجد حسن بيك في مدينة يافا بأراضي الـ48، لاعتداء اسفر عن تحطيم بعض نوافذه.

العالم - فلسطين

وأظهر شريط فيديو بثه أمام مسجد حسن بيك، الشيخ أحمد أبو عجوة، آثار الاعتداء وحطام بعض النوافذ والزجاج المتناثر على سجاد المسجد.

ويرجح أنه تم تنفيذ الاعتداء على المسجد برشق واجهته بالحجارة، لكن لا يستبعد تنفيذ الاعتداء بأسلوب آخر.

يذكر أن مسجد حسن بيك المقام في حي المنشية بيافا تعرض لعدة اعتداءات عنصرية من قبل المستوطنين، لكن دون أن تقوم الشرطة بتنفيذ اعتقالات أو تقديم لوائح اتهام ضد الجناة.

وتحمل الفعاليات والقوى الوطنية والإسلامية في يافا الشرطة وأجهزة الأمن المختلفة المسؤولية كاملة عن الاعتداءات، التي تقع على مسجد حسن بك وعن تبعات ذلك.

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