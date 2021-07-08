جونسون: 'معظم' عناصر الجيش البريطاني غادروا أفغانستان

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وأضاف جونسون أمام النواب:"جميع القوات البريطانية المكلفة بمهمة الناتو في أفغانستان تعود الآن إلى ديارها. لأسباب واضحة ، لن أفصح عن الجدول الزمني لمغادرتنا ، على الرغم من أنني أستطيع أن أخبر مجلس النواب أن معظم موظفينا قد غادروا بالفعل. انسحاب قواتنا لايعني بطريقة أو بأخرى نهاية التزام بريطانيا بأفغانستان، ولسنا تحت أي أوهام بشأن مخاطر الوضع اليوم وما يمكن أن يحدث"

هذا وأعلنت الولايات المتحدة أنها سحبت بالفعل 90% من قواتها من أفغانستان، ومن المقرر استكمال انسحاب قواتها بنهاية أغسطس المقبل.